Российские самолёты приняли участие в тушении пожаров в Сирии

Военно-транспортные самолёты Ил-76МД Воздушно-космических сил России приняли участие в тушении десяти очагов природных пожаров в горных районах сирийской провинции Латакия.

«Очень тяжело управлять самолётом в плане того, что восходящие потоки, нисходящие потоки, горная местность. Большие перепады температур над ущельями», — приводит ТАСС слова командира одного из самолётов Али Бичекуева.

Отмечается, что на данный момент все очаги возгорания потушены, за два дня работы российские лётчики сбросили более 200 тонн воды.

В начале октября военные самолёты и вертолёты сбросили почти тысячу тонн воды на горящие склады с боеприпасами под Рязанью.