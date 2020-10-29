Российские самолёты приняли участие в тушении пожаров в Сирии

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Военно-транспортные самолёты Ил-76МД Воздушно-космических сил России приняли участие в тушении десяти очагов природных пожаров в горных районах сирийской провинции Латакия.
Российские самолёты приняли участие в тушении пожаров в Сирии
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«Очень тяжело управлять самолётом в плане того, что восходящие потоки, нисходящие потоки, горная местность. Большие перепады температур над ущельями», — приводит ТАСС слова командира одного из самолётов Али Бичекуева.

Отмечается, что на данный момент все очаги возгорания потушены, за два дня работы российские лётчики сбросили более 200 тонн воды.

В начале октября военные самолёты и вертолёты сбросили почти тысячу тонн воды на горящие склады с боеприпасами под Рязанью.

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