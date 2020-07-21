Самолёты Ил-76 задействовали в тушении пожаров в Оренбуржье

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В Оренбургской области самолёты Ил-76 выполнили вылеты для тушения природных пожаров. Об этом сообщили в Минобороны России.
Самолёты Ил-76 задействовали в тушении пожаров в Оренбуржье
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«21 июля два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты на тушение природного пожара на территории лесного фонда Первомайского района Оренбургской области, сбросив на горящие участки леса более 80 т воды», — приводит РИА Новости сообщение.

Всего самолёты Минобороны России сбросили более 500 т воды на зоны лесных пожаров в Оренбургской области.

Ранее Генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах. 

Российский премьер Михаил Мишустин, комментируя ситуацию с пожарами, отметил, что «сложная обстановка сложилась в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока, в некоторых уже введён режим ЧС».

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