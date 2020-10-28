Эксперт оценил заявление США о возможном размещении гиперзвуковых ракет в Европе

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RT
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о готовности американской стороны при необходимости разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России.
Эксперт оценил заявление США о возможном размещении гиперзвуковых ракет в Европе
  • © General Atomics

«Возможно, они (ракеты. — RT) будут в Европе, в Азии или и в Европе, и в Азии. Если они будут в Европе, то они, по сути, ударят по евроатлантической солидарности, потому что Европа станет заложником российско-американских отношений», — заявил эксперт.

Он также отметил, что таким образом США пытаются «усилить контроль над европейскими странами».

Специалист призвал помнить, что США могут не реализовать данную инициативу.

«Заявления США могут делать разные. Они в течение недели делают противоречащие друг другу заявления, поэтому я не стал бы говорить, что это истина в последней инстанции», — отметил Блохин.

Ранее О'Брайен заявил, что США при необходимости разместят гиперзвуковое вооружение в Европе «для сдерживания России».

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