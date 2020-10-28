США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы вышли из Договора РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет... Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — приводит его слова агентство.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют увеличить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе.