США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе

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RT
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил о готовности американской стороны разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания России.
США заявили о готовности разместить гиперзвуковые ракеты в Европе
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вышли из Договора РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет... Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — приводит его слова агентство.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют увеличить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе.

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