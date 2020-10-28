Депутат Европарламента объявил голодовку

Депутат Европейского парламента от Франции Пьер Лярутюру объявил голодовку из-за сокращения расходов ЕС на здравоохранение и климат.

«Моя цель — не умереть, а позволить избежать миллионов смертей. Европа должна получить средства для здравоохранения, климата и занятости», — написал он на своей странице в Twitter.

Как указывает депутат в своём микроблоге, средства для этих расходов могут быть получены ЕС в случае введения налога на финансовые операции.

11 сентября сообщалось, что Совет ЕС принял решение увеличить бюджет союза на 2020 год на €6,2 млрд с целью финансирования экстренных расходов, связанных с пандемией COVID-19.