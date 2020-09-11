Бюджет ЕС на 2020 год увеличен на €6,2 млрд из-за пандемии

Совет ЕС принял решение увеличить бюджет на 2020 год на €6,2 млрд с целью финансирования экстренных расходов, связанных с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«11 сентября Совет ЕС согласовал увеличение бюджета Евросоюза на 2020 год на €6,2 млрд с целью ответа на пандемию», — указывается в документе.

Уточняется, что из выделенных средств €1,09 млрд пойдут на предзаказ вакцин. Ещё €5,11 млрд будут направлены на восстановление экономики европейских стран после пандемии коронавируса.

Ранее европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что во II квартале 2020 года на фоне коронавируса экономика Евросоюза обвалилась на 14,1% в годовом выражении.