Болгария закрывает учебные заведения и ночные клубы

Власти Болгарии объявили о прекращении занятий старших классов школ, университетов и ночных клубов в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом пишет портал Novinite со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Ограничительные меры вступят в силу 29 октября и будут действовать до 12 ноября включительно.

Посещение занятий в учебных заведениях для учащихся старших классов и студентов университетов приостановлено. Также в Болгарии не будет возможности посещать ночные развлекательные заведения, в том числе пабы, ночные клубы и бары.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат.