Болгария закрывает учебные заведения и ночные клубы

Короткая ссылка
Власти Болгарии объявили о прекращении занятий старших классов школ, университетов и ночных клубов в связи с угрозой распространения коронавируса.
Болгария закрывает учебные заведения и ночные клубы
  • Pixabay

Об этом пишет портал Novinite со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Ограничительные меры вступят в силу 29 октября и будут действовать до 12 ноября включительно.

Посещение занятий в учебных заведениях для учащихся старших классов и студентов университетов приостановлено. Также в Болгарии не будет возможности посещать ночные развлекательные заведения, в том числе пабы, ночные клубы и бары.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить