Премьер Болгарии сообщил, что у него выявили коронавирус

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат.
Премьер Болгарии сообщил, что у него выявили коронавирус
  • Reuters

«Несмотря на то что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я ещё в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат», — написал Борисов в своём Facebook. 

Ранее сообщалось, что Борисов ушёл на самоизоляцию после того, как у заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, был выявлен COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.

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