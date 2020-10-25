Премьер Болгарии сообщил, что у него выявили коронавирус

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат.

«Несмотря на то что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я ещё в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат», — написал Борисов в своём Facebook.

Ранее сообщалось, что Борисов ушёл на самоизоляцию после того, как у заместителя министра регионального развития и благоустройства республики, с которым он недавно контактировал, был выявлен COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.