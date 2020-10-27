В МИД Британии назвали провал ДРСМД результатом «нарушений» России

Провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал результатом «нарушений» соглашения со стороны России. Об этом РИА Новости заявил представитель МИД Великобритании.

«Провал ДРСМД является прямым результатом нарушения его Россией», — сказал он.

По словам дипломата, Британия «предана задачам международного контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия».

«Мы хотим, чтобы Россия продемонстрировала такое же стремление», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия остаётся приверженной последовательной позиции о полном соответствии 9М729 требованиям ДРСМД.

При этом он заявил о готовности России не разворачивать в Европе соответствующие ракеты при условии встречных шагов со стороны НАТО.

В 2019 году Путин подчёркивал, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес России в нарушениях ДРСМД, чтобы прикрыть свои планы покинуть соглашение.