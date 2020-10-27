В Мексике за сутки зафиксировано более 4 тысяч случаев коронавируса

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Мексике за сутки выросло на 4166 и достигло 895 326.
В Мексике за сутки зафиксировано более 4 тысяч случаев коронавируса
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения страны Хосе Луиса Аломию.

Отмечается, что всего в Мексике от коронавируса излечились 655 188 человек, 89 171 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество не должно сдаваться в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на всё большее её распространение.

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