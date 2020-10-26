В крупнейших городах Литвы вводится карантинный режим
- Reuters
«С учётом ухудшения эпидемической ситуации принято решение со среды (28 октября. — RT) объявить карантин в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и ещё в пяти самоуправлениях», — цитирует его ТАСС.
Теперь люди в данных городах должны будут вне дома находиться в санитарных масках.
Также ограничивается движение транспорта с разрешением поездок по работе, в магазины, аптеки, медицинские учреждения, а все массовые мероприятия отменяются.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об увеличении числа регионов страны, где будет введён комендантский час из-за коронавируса.
Также власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.