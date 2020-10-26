В крупнейших городах Литвы вводится карантинный режим

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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил о введении карантинного режима в крупнейших городах страны из-за ситуации с коронавирусом.
В крупнейших городах Литвы вводится карантинный режим
  • Reuters

«С учётом ухудшения эпидемической ситуации принято решение со среды (28 октября. — RT) объявить карантин в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и ещё в пяти самоуправлениях», — цитирует его ТАСС.

Теперь люди в данных городах должны будут вне дома находиться в санитарных масках.

Также ограничивается движение транспорта с разрешением поездок по работе, в магазины, аптеки, медицинские учреждения, а все массовые мероприятия отменяются.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об увеличении числа регионов страны, где будет введён комендантский час из-за коронавируса. 

Также власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

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