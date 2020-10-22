В ряде районов Греции вводится комендантский час

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Власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
В ряде районов Греции вводится комендантский час
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с телеобращением к гражданам.

«Во-первых, в районах с опасным ростом числа случаев, на уровнях 3 и 4, движение будет запрещено с 00:30 до 5:00 утра. Исключение будет для тех, кто работает в ночное время и в экстренных случаях», — указал он.

Вместе с этим Мицотакис добавил, что теперь использование масок становится обязательным как в закрытых помещениях, так и на улице по всей стране.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об увеличении числа регионов страны, где будет введён комендантский час из-за коронавируса.

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