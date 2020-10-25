В США видят всё меньше возможностей вводить санкции против России

Соединённые Штаты ввели так много санкций против России и Ирана, что у администрации почти не осталось возможностей для новых ограничений против этих двух стран, заявил советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на территории Белого дома.

Советника спросили о возможных ответных мерах США в связи с заявлениями американской разведки о том, что Россия и Иран якобы хотят влиять на выборы Соединённых Штатов.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остаётся очень мало (возможностей. — RT), чтобы что-то сделать (в связи с этим. — RT)», — цитирует его ТАСС.

При этом Белый дом изучает «все возможные меры сдерживания», которые можно применить, добавил он.

16 октября О'Брайен также заявил, что Вашингтону становится всё сложнее искать объекты для антироссийских санкций.

Как отмечали в Кремле, «санкционная зависимость США всем хорошо известна».