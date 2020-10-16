В Белом доме заявили о сложностях с санкциями против России

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтону становится всё сложнее искать объекты для антироссийских санкций.

«Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям», — цитирует его РИА Новости.

О'Брайен уточнил, что США подвергли санкциям уже порядка 300 организаций и граждан России. Он добавил, что Вашингтон ввёл санкции против «всех энергетических компаний».

«Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций в отношении России, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, однако это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций», — заявил советник президента США.

В сентябре сенаторы США предложили ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.