Иран обновил антирекорд по коронавирусу за сутки

В Иране за сутки выявили 6191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является новым антирекордом для страны.

Как сообщает РИА Новости, об этом официальный представитель Минздрава страны Сима Садат Лари рассказала в эфире телеканала IRINN.

Также за 24 часа в стране из-за COVID-19 скончались 296 человек.



Общее число заболевших в Иране достигло 568 896, жертв — 32 616.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об увеличении числа регионов страны, где будет введён комендантский час из-за коронавируса.

Также власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.