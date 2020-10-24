США усилят присутствие в Тихом океане для сдерживания Китая

Береговая охрана США направит катера быстрого реагирования в западную часть Тихого океана для противодействия незаконной, по мнению Вашингтона, деятельности Китая в регионе. Об этом говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Китай ведёт незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности», — указывается в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения национальных интересов США в западной части Тихого океана будут размещены катера быстрого реагирования.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют увеличить количество ракет средней и меньшей дальности для противостояния России и Китаю, в том числе в Тихоокеанском регионе.