Власти Валенсии решили ввести комендантский час из-за пандемии
- globallookpress.com
- © Barbara Boensch
Как сообщает ТАСС, об этом объявил глава кабмина автономии Ксимо Пуч.
«Я поручил подготовить постановление, ограничивающее передвижение жителей в ночное время во всём сообществе с 00:00 до 06:00 по местному времени», — добавил Пуч.
Уточняется, что соответствующее решение ещё должен ратифицировать Высший суд Валенсии.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об увеличении числа регионов страны, где будет введён комендантский час из-за коронавируса.
Также власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.