Власти Валенсии решили ввести комендантский час из-за пандемии

Правительство испанского автономного сообщества Валенсия приняло решение о введении на территории региона комендантского часа из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает ТАСС, об этом объявил глава кабмина автономии Ксимо Пуч.

«Я поручил подготовить постановление, ограничивающее передвижение жителей в ночное время во всём сообществе с 00:00 до 06:00 по местному времени», — добавил Пуч.

Уточняется, что соответствующее решение ещё должен ратифицировать Высший суд Валенсии.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил об увеличении числа регионов страны, где будет введён комендантский час из-за коронавируса.

Также власти Греции приняли решение ввести комендантский час в ряде районов страны с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.