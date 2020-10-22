Россия предложила Аргентине препараты для лечения COVID-19

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва предложила этой латиноамериканской стране тесты и препараты для лечения COVID-19.

«Мы инициативно предложили содействие в обеспечении Аргентины тестами (на безвозмездной основе) и препаратами для лечения инфекции», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, противодействие распространению коронавируса занимает заметное место в двусторонней повестке.

Ранее вирусолог сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.