Россия предложила Аргентине препараты для лечения COVID-19
- РИА Новости
«Мы инициативно предложили содействие в обеспечении Аргентины тестами (на безвозмездной основе) и препаратами для лечения инфекции», — сообщил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, противодействие распространению коронавируса занимает заметное место в двусторонней повестке.
Ранее вирусолог сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.