Россия предложила Аргентине препараты для лечения COVID-19

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Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва предложила этой латиноамериканской стране тесты и препараты для лечения COVID-19.
Россия предложила Аргентине препараты для лечения COVID-19
  • РИА Новости

«Мы инициативно предложили содействие в обеспечении Аргентины тестами (на безвозмездной основе) и препаратами для лечения инфекции», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, противодействие распространению коронавируса занимает заметное место в двусторонней повестке.

Ранее вирусолог сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с COVID-19.

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