Генконсульство получило уведомление от США о задержании россиянина

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке получило официальное уведомление от правоохранительных органов Соединённых Штатов о задержании гражданина России.
Генконсульство получило уведомление от США о задержании россиянина
  • Facebook
  • © Consulate General of Russia in New York

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что российское генконсульство получило уведомление от американских правоохранительных органов «о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники».

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров в марте направлял госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором официально призвал Вашингтон освободить российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.

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