Генконсульство получило уведомление от США о задержании россиянина
- © Consulate General of Russia in New York
Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что российское генконсульство получило уведомление от американских правоохранительных органов «о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники».
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров в марте направлял госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором официально призвал Вашингтон освободить российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.