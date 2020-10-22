Генконсульство получило уведомление от США о задержании россиянина

Генеральное консульство России в Нью-Йорке получило официальное уведомление от правоохранительных органов Соединённых Штатов о задержании гражданина России.

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что российское генконсульство получило уведомление от американских правоохранительных органов «о задержании гражданина России (единственного из списка Минюста США) в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники».

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров в марте направлял госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором официально призвал Вашингтон освободить российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.