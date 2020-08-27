Лавров обращался к Помпео по вопросу освобождения россиян из тюрем США

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Глава МИД России Сергей Лавров в марте направлял госсекретарю США Майку Помпео устное послание, в котором официально призвал Вашингтон освободить российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.
Лавров обращался к Помпео по вопросу освобождения россиян из тюрем США
  • РИА Новости

Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что касается отбывающих наказание в США российских граждан, то 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров направил устное послание в адрес государственного секретаря США господина Помпео», — сказала Захарова.

Спикер МИД рассказала, что в послании Лаврова содержался официальный призыв к Вашингтону освободить россиян по гуманитарным соображениям ввиду распространения COVID-19 в США.

По её словам, с тех пор российская сторона неоднократно поднимала данный вопрос на различных уровнях, однако однозначного ответа так и не услышала. 

«Мы призываем американских коллег всё же заняться этим вопросом — и чем быстрее, тем лучше», — отметила Захарова.

Ранее в МИД опровергли сообщения о якобы обсуждении с США вопроса обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан.

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