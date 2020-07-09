МИД опроверг переговоры с США об обмене Уилана на россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга опровергла сообщения о якобы обсуждении с США вопроса обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан.

«Хотела бы ещё раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена Уилана на наших граждан не соответствуют действительности», — заявила она.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга Захаровой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков также сообщал, что переговоров об обмене Уилана не ведётся.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.