МИД опроверг переговоры с США об обмене Уилана на россиян

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга опровергла сообщения о якобы обсуждении с США вопроса обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан.
МИД опроверг переговоры с США об обмене Уилана на россиян
  • РИА Новости

«Хотела бы ещё раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена Уилана на наших граждан не соответствуют действительности», — заявила она.

RT ведёт прямую трансляцию брифинга Захаровой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков также сообщал, что переговоров об обмене Уилана не ведётся.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

15 июня 2020 года суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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