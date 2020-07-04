Рябков: Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не ведут закрытых консультаций или переговоров по вопросу об обмене осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана.
Рябков: Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана
  • РИА Новости

Рябков отметил, что в последние недели на фоне окончания рассмотрения дела Уилана в суде в публичном пространстве появилось «довольно много различного рода суждений, в том числе спекулятивного свойства, на эту тему».

«Упоминалось о неких закрытых консультациях, переговорах по этому вопросу. Я со всей ответственностью заявляю, что подобного рода обсуждения с США не ведутся», — цитирует Интерфакс замглавы МИД.

15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. 2 июля приговор вступил в законную силу.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

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