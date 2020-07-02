Приговор Уилану вступил в силу

Приговор осуждённому за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владимира Жеребенкова.

«В уголовном порядке даётся десять дней на обжалование (приговора). У него 15 июня был приговор, 26-го вступил в законную силу. По поводу обмена — этим занимаются политики, долгая процедура. Приговор мы обжаловать не стали, чтобы не терять время», — сообщил Жеребенков.

15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что мужчина был задержан при проведении шпионской акции в Москве.