В Бразилии от коронавируса умер участник испытаний вакцины AstraZeneca

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Участник испытаний вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, скончался в Бразилии от вызванных коронавирусом осложнений. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на бразильское Национальное агентство по надзору за здоровьем.
В Бразилии от коронавируса умер участник испытаний вакцины AstraZeneca
  • Reuters

По данным издания, разработчики вакцины направили Национальному агентству по надзору за здоровьем итоги расследования, проведённого Международным комитетом по оценке безопасности.

Подтверждённой информации о том, получил ли умерший дозу вакцины от COVID-19 либо плацебо, нет.

При этом источники, близкие к разработчикам вакцины, сообщают, что мужчина получил плацебо.

Известно, что умерший доброволец был 28-летним врачом, работавшим в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии с пациентами с коронавирусом.

Он принял участие в исследовании вакцины в июле, а в сентябре заболел коронавирусом. Близкие отмечали, что у него не было сопутствующих заболеваний.

В сентябре испытание вакцины компании AstraZeneca были приостановлены в связи с возможными нежелательными побочными реакциями у одного из участников исследования в Великобритании.

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