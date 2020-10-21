В Бразилии от коронавируса умер участник испытаний вакцины AstraZeneca

Участник испытаний вакцины от COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, скончался в Бразилии от вызванных коронавирусом осложнений. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на бразильское Национальное агентство по надзору за здоровьем.

По данным издания, разработчики вакцины направили Национальному агентству по надзору за здоровьем итоги расследования, проведённого Международным комитетом по оценке безопасности.

Подтверждённой информации о том, получил ли умерший дозу вакцины от COVID-19 либо плацебо, нет.

При этом источники, близкие к разработчикам вакцины, сообщают, что мужчина получил плацебо.

Известно, что умерший доброволец был 28-летним врачом, работавшим в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии с пациентами с коронавирусом.

Он принял участие в исследовании вакцины в июле, а в сентябре заболел коронавирусом. Близкие отмечали, что у него не было сопутствующих заболеваний.

В сентябре испытание вакцины компании AstraZeneca были приостановлены в связи с возможными нежелательными побочными реакциями у одного из участников исследования в Великобритании.