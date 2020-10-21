В Бразилии от коронавируса умер участник испытаний вакцины AstraZeneca
- Reuters
По данным издания, разработчики вакцины направили Национальному агентству по надзору за здоровьем итоги расследования, проведённого Международным комитетом по оценке безопасности.
Подтверждённой информации о том, получил ли умерший дозу вакцины от COVID-19 либо плацебо, нет.
При этом источники, близкие к разработчикам вакцины, сообщают, что мужчина получил плацебо.
Известно, что умерший доброволец был 28-летним врачом, работавшим в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии с пациентами с коронавирусом.
Он принял участие в исследовании вакцины в июле, а в сентябре заболел коронавирусом. Близкие отмечали, что у него не было сопутствующих заболеваний.
В сентябре испытание вакцины компании AstraZeneca были приостановлены в связи с возможными нежелательными побочными реакциями у одного из участников исследования в Великобритании.