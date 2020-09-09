Разработчики объяснили приостановку AstraZeneca испытаний вакцины

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Приостановка испытаний вакцины от коронавируса, которая разрабатывается Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, является рутинной процедурой. Об этом сообщили в самом университете.

«В рамках продолжающихся рандомизированных и контролируемых глобальных испытаний вакцины от коронавируса наш стандартный процесс наблюдения потребовал временно приостановить вакцинацию (добровольцев. — RT) для анализа сведений о безопасности», — рассказали РИА Новости в учреждении.

Эта «рутинная процедура» должна применяться каждый раз, когда при каком-либо исследовании обнаруживается потенциально необъяснимое заболевание, добавили там.

«Случай за это время (за время приостановки исследований. — RT) расследуется, чтобы гарантировать целостность испытательного процесса», — пояснил университет.

Некоторые заболевания при крупных испытаниях вакцин и препаратов могут возникать случайно, уточнили в группе по работе с вакцинами Оксфордского университета.

«Но такие случаи обязательно следует тщательно изучать независимым путём. Мы привержены обеспечению безопасности участников наших исследований и придерживаемся самых высоких стандартов», — отметили там.

В настоящее время британский медицинский регулятор изучает всю имеющуюся информацию о вакцине для принятия решения о возобновлении испытаний, пишет агентство.

Как ранее сообщил портал Stat News, испытание вакцины компании AstraZeneca приостановлены в связи с возможными нежелательными побочными реакциями у одного из участников исследования в Великобритании.

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