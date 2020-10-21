Биллингсли заявил о поддержке НАТО позиции США по продлению ДСНВ

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Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о поддержке странами НАТО позиции США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Биллингсли заявил о поддержке НАТО позиции США по продлению ДСНВ
  • © REUTERS/Leonhard Foeger

«Продолжаем наши тесные консультации с партнёрами по НАТО по вопросу ядерных программ России и Китая. Поделился дополнительной информацией о развёрнутых обеими странами тысячах ракет средней дальности, способных нести ядерные заряды», — написал он в Twitter.

Биллингсли заявил, что Вашингтон ценит поддержку американского подхода к вопросу продления ДСНВ со стороны союзников по НАТО.

Ранее спецпредставитель проинформировал страны НАТО о статусе переговоров с Россией.

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