Биллингсли заявил о поддержке НАТО позиции США по продлению ДСНВ

Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о поддержке странами НАТО позиции США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Продолжаем наши тесные консультации с партнёрами по НАТО по вопросу ядерных программ России и Китая. Поделился дополнительной информацией о развёрнутых обеими странами тысячах ракет средней дальности, способных нести ядерные заряды», — написал он в Twitter.

Биллингсли заявил, что Вашингтон ценит поддержку американского подхода к вопросу продления ДСНВ со стороны союзников по НАТО.

Ранее спецпредставитель проинформировал страны НАТО о статусе переговоров с Россией.