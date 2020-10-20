«Нафтогаз» поддержал расширение санкций против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» поддержал расширение санкций США против «Северного потока — 2» и выразил готовность и далее сотрудничать с партнёрами для препятствования проекту.

«Нафтогаз» поддерживает решение Соединённых Штатов расширить санкции против «Северного потока — 2». Сегодня Государственный департамент обнародовал новые инструкции по применению санкций, которые расширяют перечень субъектов, оказывающих поддержку российским трубоукладочным судам, привлечённым к строительству «Северного потока — 2», — говорится в сообщении украинской компании.

Там пообещали тесно сотрудничать с «партнёрами в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и других регионах», чтобы не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».

20 октября Соединённые Штаты ввели дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Американский госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения проекта.

В Кремле, комментируя данное заявление, указали на санкционную зависимость США.