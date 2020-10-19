Вирусолог прокомментировал сообщения о новой для Норвегии разновидности COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщение о том, что норвежские медики обнаружили в городе Тронхейм на севере страны новую для королевства разновидность коронавируса.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт высказал мнение, что рано говорить о том, что COVID-19 может передаваться бесконтактно.

«Носителем вируса является человек, он передаёт инфекцию другому человеку воздушно-капельным путём или контактно, например через рукопожатие или какую-либо поверхность», — сказал Альтштейн.

По его словам, коронавирус в России также имеет разные мутации, но маловероятно, что эти штаммы несут дополнительный риск.

Как пояснил Альтштейн, со временем мутации должны снизить его опасность для человека.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.