В Аргентине за сутки выявили 16 546 случаев заболевания коронавирусом
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Всего в Аргентине 25 723 пациентов с COVID-19 скончались.
Сообщается, что число выздоровевших пациентов составляет 778 501 человек.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, участвующей в зарубежных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V».