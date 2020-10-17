В Аргентине за сутки выявили 16 546 случаев заболевания коронавирусом

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В Аргентине за сутки выявили 16 546 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 965 609.
В Аргентине за сутки выявили 16 546 случаев заболевания коронавирусом
  • © Global Look Press/Keystone Press Agency

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Всего в Аргентине 25 723 пациентов с COVID-19 скончались.

Сообщается, что число выздоровевших пациентов составляет 778 501 человек.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, участвующей в зарубежных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V». 

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