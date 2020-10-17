В Аргентине за сутки выявили 16 546 случаев заболевания коронавирусом

В Аргентине за сутки выявили 16 546 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 965 609.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Всего в Аргентине 25 723 пациентов с COVID-19 скончались.

Сообщается, что число выздоровевших пациентов составляет 778 501 человек.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, участвующей в зарубежных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V».