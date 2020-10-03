В РФПИ рассказали об испытаниях вакцины «Спутник V» в Венесуэле

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Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, участвующей в зарубежных испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В РФПИ рассказали об испытаниях вакцины «Спутник V» в Венесуэле
  • Reuters

«Венесуэла стала первой страной в Латинской Америке, принявшей участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины «Спутник V», — заявил Дмитриев.

Подчёркивается, что аналогичные клинические испытания вакцины «Спутник V» проводятся сейчас в Белоруссии и планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, ОАЭ.

Вакцинирование добровольцев в Венесуэле начнётся в ближайшие дни, в исследовании примут участие 2 тыс. человек.

Ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

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