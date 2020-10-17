В США обвинили Россию в отклонении от достигнутого соглашения по СНВ
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«США предприняли все усилия. Разочаровывает, что Российская Федерация отступила от соглашения, которое впервые покрывало все ядерные боеголовки», — написал Биллингсли в своём Twitter.
Он подчеркул, что это могло бы быть исторической сделкой, являющейся благом для США, России и мира.
Ранее Биллингсли сообщил о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.
Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.