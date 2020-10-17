В США обвинили Россию в отклонении от достигнутого соглашения по СНВ

США обвинили Россию в том, что она отступила от достигнутого соглашения по продлению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«США предприняли все усилия. Разочаровывает, что Российская Федерация отступила от соглашения, которое впервые покрывало все ядерные боеголовки», — написал Биллингсли в своём Twitter.

Он подчеркул, что это могло бы быть исторической сделкой, являющейся благом для США, России и мира.

Ранее Биллингсли сообщил о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор хотя бы на год без всяких условий.