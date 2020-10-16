Пентагон призвал Турцию не брать российские С-400 на вооружение

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Соединённые Штаты серьёзно обеспокоены вводом в эксплуатацию турецкой армией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Пентагон призвал Турцию не брать российские С-400 на вооружение
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Мы возражаем против покупки Турцией этой системы (С-400. — RT) и глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Турция вводит её в строй. Её не следует брать на вооружение. Это чревато серьёзными последствиями для наших отношений в сфере безопасности», — приводит ТАСС его слова.

Хоффман напомнил, что Анкару уже исключили из программы производства американских истребителей F-35.

«С-400 продолжает оставаться препятствием для прогресса в других областях двусторонних отношений», — добавил он.

Ранее военно-дипломатический источник агентства сообщил, что Турция опробовала на учениях приобретённые у России С-400. 

В ходе испытаний были проведены пуски трёх ракет комплекса, каждая из которых успешно поразила назначенные цели.

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус, ввод в эксплуатацию комплексов С-400 может создать для Турции «серьёзные последствия в сфере безопасности».

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