Лавров и глава МИД Японии провели переговоры
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что обсуждение состоялось в развитие договорённостей между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Ёсихидэ Сугой.
Министры обсудили в том числе перспективы продвижения политического диалога, торгово-экономического и практического сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также гуманитарные контакты.
«Рассмотрены конкретные аспекты проведения перекрёстного года межрегиональных и побратимских связей, подготовки к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах», — заявили в МИД.
При этом Лавров отметил особое значение диалога по проблемам безопасности.
В конце сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран.