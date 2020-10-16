Лавров и глава МИД Японии провели переговоры

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Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги провели переговоры, в ходе которых обсудили отношения двух стран и перспективы продвижения политического диалога.
Лавров и глава МИД Японии провели переговоры
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. 

Отмечается, что обсуждение состоялось в развитие договорённостей между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Ёсихидэ Сугой. 

Министры обсудили в том числе перспективы продвижения политического диалога, торгово-экономического и практического сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также гуманитарные контакты.

«Рассмотрены конкретные аспекты проведения перекрёстного года межрегиональных и побратимских связей, подготовки к реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах», — заявили в МИД.

При этом Лавров отметил особое значение диалога по проблемам безопасности.

В конце сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран.

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