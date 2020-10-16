В Кремле выступили за международное сотрудничество в период пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за международное сотрудничество в период пандемии и делится успехами в области первой в мире вакцины.

Он прокомментировал статью газеты The Times, в которой утверждается, что Россия якобы ведёт дезинформацию в отношении британской вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом.

«Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах, Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана», — заявил Песков журналистам.

По его словам, «именно Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелёгкий период пандемии».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».