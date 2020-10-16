В Кремле выступили за международное сотрудничество в период пандемии
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- РИА Новости
Он прокомментировал статью газеты The Times, в которой утверждается, что Россия якобы ведёт дезинформацию в отношении британской вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом.
«Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах, Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана», — заявил Песков журналистам.
По его словам, «именно Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелёгкий период пандемии».
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».