Лавров провёл встречу со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу в Москве со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, в ходе которой стороны приветствовали сохраняющийся режим прекращения огня в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Отмечена также важность дальнейшей координации усилий международного сообщества при ведущей роли ООН с целью устойчивого продвижения межливийского переговорного процесса в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося системного кризиса», — говорится в пресс-релизе.

Спецпредставитель Генсека ООН сообщила о подготовке форума в Тунисе с участием представителей всех политических сил Ливии.

Лавров подтвердил заинтересованность России в активном содействии в урегулировании в Ливии и формировании там единых органов власти.

«Было подчёркнуто, что залогом успеха набирающего обороты процесса ливийского урегулирования является участие в нём всех обладающих влиянием «на земле» политических сил, стремящихся обеспечить территориальную целостность и суверенитет ливийского государства», — отметили в МИД России.

Ранее Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.