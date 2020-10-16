Лавров провёл встречу со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу в Москве со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс, в ходе которой стороны приветствовали сохраняющийся режим прекращения огня в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провёл встречу со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии
  • Reuters

«Отмечена также важность дальнейшей координации усилий международного сообщества при ведущей роли ООН с целью устойчивого продвижения межливийского переговорного процесса в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося системного кризиса», — говорится в пресс-релизе.

Спецпредставитель Генсека ООН сообщила о подготовке форума в Тунисе с участием представителей всех политических сил Ливии. 

Лавров подтвердил заинтересованность России в активном содействии в урегулировании в Ливии и формировании там единых органов власти. 

«Было подчёркнуто, что залогом успеха набирающего обороты процесса ливийского урегулирования является участие в нём всех обладающих влиянием «на земле» политических сил, стремящихся обеспечить территориальную целостность и суверенитет ливийского государства», — отметили в МИД России.

Ранее Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

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