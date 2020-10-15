Лавров провёл переговоры с Чавушоглу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны предметно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Сообщается, что главы МИД «подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы».

«Подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», — говорится в сообщении.

Стороны отметили «востребованность незамедлительного установления режима прекращения огня и согласования механизмов контроля за его соблюдением».

Также Лавров и Чавушоглу отметили «важность оперативного согласования шагов по возобновлению переговорного процесса в рамках механизмов Минской группы ОБСЕ с прицелом на достижение реальных результатов».

Кроме того, министры «обсудили положение дел с выполнением резолюций СБ ООН по Сирии и Ливии, а также урегулирование внутриукраинского конфликта на основе Минских договорённостей».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для Москвы являются принципиально важными отношения между Азербайджаном и Арменией и стабильность в этих странах.