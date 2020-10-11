Захарова рассказала об отношениях России с Арменией и Азербайджаном

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что для России являются принципиально важными отношения между Азербайджаном и Арменией и стабильность в этих странах.

Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов — они у нас есть, и мы их отстаиваем, — в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», — приводит её слова ТАСС.

Также представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что российская сторона не позволяет себе играть на чувствах народов других стран и никогда не занимается пустой риторикой.

10 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня.