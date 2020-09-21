Лавров оценил ситуацию в Ливии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию в Ливии.
Лавров оценил ситуацию в Ливии
  • РИА Новости

«Ситуация в Ливии беспокоит не только Россию и Турцию — это большая головная боль для многих международных игроков», — заявил он в интервью нью-йоркскому бюро телеканала Al Arabiya.

По его словам, ливийская государственность должна быть восстановлена.

«Россия и Турция среди тех, кто хочет этому поспособствовать. В отличие от многих других внешних игроков, Россия с самого начала установила и поддерживала контакты со всеми ливийскими сторонами и политиками, будь то в Триполи, Тобруке, Бенгази, Сирте или в других местах», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД России, Франция, Италия и ОАЭ на различных этапах решения ливийской ситуации также участвовали в обеспечении некоего диалога.

Лавров также сказал, что соглашение должно быть достигнуто самими ливийскими сторонами, а Москва и Анкара могут лишь предоставить посреднические услуги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить