Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию в Ливии.

«Ситуация в Ливии беспокоит не только Россию и Турцию — это большая головная боль для многих международных игроков», — заявил он в интервью нью-йоркскому бюро телеканала Al Arabiya.

По его словам, ливийская государственность должна быть восстановлена.

«Россия и Турция среди тех, кто хочет этому поспособствовать. В отличие от многих других внешних игроков, Россия с самого начала установила и поддерживала контакты со всеми ливийскими сторонами и политиками, будь то в Триполи, Тобруке, Бенгази, Сирте или в других местах», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД России, Франция, Италия и ОАЭ на различных этапах решения ливийской ситуации также участвовали в обеспечении некоего диалога.

Лавров также сказал, что соглашение должно быть достигнуто самими ливийскими сторонами, а Москва и Анкара могут лишь предоставить посреднические услуги.