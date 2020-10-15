МИД ФРГ, Франции и Польши выступили за «реалистичный диалог» с Россией

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Страны «веймарского треугольника» (Германия, Франция и Польша) считают важным сохранять «реалистичный диалог» с Россией. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трёх государств Хайко Мааса, Жан-Ива Ле Дриана и Збигнева Рау.
МИД ФРГ, Франции и Польши выступили за «реалистичный диалог» с Россией
  • РИА Новости

«Мы напоминаем о важности реалистичного и требовательного диалога с властями России, в частности с целью предотвращения непреднамеренной эскалации и укрепления основанного на правилах миропорядка и европейской безопасности и стабильности», — приводит ТАСС текст документа.

Министры призвали Москву расследовать происшедшее с Алексеем Навальным и приветствовали введённые ЕС санкции.

Они также заявили о «безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Ранее ЕС ввёл санкции в связи с инцидентом с Навальным, под которые подпали в том числе директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

В Кремле эти меры назвали сознательным недружественным шагом и подчеркнули, что Москва будет действовать в соответствии со своими интересами.

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