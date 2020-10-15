В ЕС призвали более чётко определить принципы взаимодействия с Россией

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Принципы взаимодействия России и Европейского союза основываются на недостаточно чётко сформулированных принципах. Об этом в интервью Le Monde заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В ЕС призвали более чётко определить принципы взаимодействия с Россией
  • РИА Новости

«Наши отношения с Россией остаются основанными на принципах, которые в конечном счёте являются лишь недостаточно развёрнутыми заявлениями… которые мы должны будем уточнить», — цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, одним из этих принципов является диалог по темам, которые представляют общий интерес.

«И моя роль как в этом, так и в других вопросах, заключается в том, чтобы понять позицию наших собеседников, чтобы прийти к соглашению», — добавил Боррель.

Он подчеркнул, что позиция России по Украине и по ситуации с Алексеем Навальным, с точки зрения Брюсселя, «остаётся недопустимой».

«Однако это обстоятельство не отменяет существование многих других аспектов наших отношений», — добавил он.

13 октября стало известно о телефонном разговоре Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Белоруссии, урегулирование на Украине и Нагорный Карабах.

Кроме того, они затронули отношения России и ЕС и ситуацию вокруг Навального. 

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