В ЕС сообщили детали телефонных переговоров Борреля и Лаврова

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили отношения России и ЕС, ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку в Белоруссии и ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

Отмечается, что Боррель проинформировал Лаврова о достигнутой между главами МИД стран ЕС «договорённости продолжать текущий подход к отношениям между ЕС и Россией, согласно которому ключевым остаётся полное выполнение Минских соглашений».

«Высокий представитель ЕС подтвердил, что Европейский союз желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес», — указано в сообщении.

Боррель также сообщил Лаврову о достижении в ЕС политического соглашения по подготовке санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Он призвал российскую сторону провести расследование.

Также Борель поблагодарил Лаврова за его усилия в переговорах по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Белоруссии, в том числе в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров обсудил с Боррелем ситуацию вокруг Белоруссии, урегулирование на Украине и Нагорный Карабах.