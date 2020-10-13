В ЕС сообщили детали телефонных переговоров Борреля и Лаврова

Короткая ссылка
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили отношения России и ЕС, ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку в Белоруссии и ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
В ЕС сообщили детали телефонных переговоров Борреля и Лаврова
  • © stevenallan
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Боррель проинформировал Лаврова о достигнутой между главами МИД стран ЕС «договорённости продолжать текущий подход к отношениям между ЕС и Россией, согласно которому ключевым остаётся полное выполнение Минских соглашений». 

«Высокий представитель ЕС подтвердил, что Европейский союз желает поддерживать открытые каналы связи с Россией и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес», — указано в сообщении.

Боррель также сообщил Лаврову о достижении в ЕС политического соглашения по подготовке санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Он призвал российскую сторону провести расследование.  

Также Борель поблагодарил Лаврова за его усилия в переговорах по соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Белоруссии, в том числе в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров обсудил с Боррелем ситуацию вокруг Белоруссии, урегулирование на Украине и Нагорный Карабах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить