В Совфеде назвали недопустимыми санкции ЕС из-за инцидента с Навальным

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT введение Европейским союзом санкций в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Ковитиди отметила, что постановление Совета Евросоюза является «элементом политического давления на Россию».

«Совершенно очевидно, что подобного рода санкции являются недопустимыми… Следует также отметить, что Евросоюзу необходимо учитывать тот факт, что взаимодействие Российской Федерации с ЕС может осуществляться исключительно с учётом законных интересов друг друга. Это следует из заявления замминистра иностранных дел России Александра Грушко в ходе плановых консультаций с заместителем генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Энрике Мора. С российской стороны было акцентировано, что взаимодействие с Евросоюзом возможно только на основе равноправия… И об этом Евросоюзу не стоит забывать», — пояснила сенатор.

Ранее ЕС ввёл санкции в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Под ограничения подпал в том числе директор ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Ограничения предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.