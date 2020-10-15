В Госдуме назвали санкции ЕС из-за инцидента с Навальным провокацией

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT введение Европейским союзом санкций в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Чепа назвал решение Евросоюза «беспрецедентным и ничем не обоснованным».

«Нас не слышат. Мы говорим: «Давайте разбираться». Они не дают никакой информации, просят нас дать информацию. Какую информацию мы можем дать, когда мы ничего не знаем и нам очень трудно что-либо предполагать? Поэтому это чисто политический шаг. Это провокация. Никак по-другому её невозможно рассматривать», — отметил депутат.

Ранее ЕС ввёл санкции в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.

Под ограничения подпал в том числе директор ФСБ Александр Бортников.

Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

Ограничения, как отмечается, предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.