В Госдуме назвали санкции ЕС из-за инцидента с Навальным провокацией
- РИА Новости
Чепа назвал решение Евросоюза «беспрецедентным и ничем не обоснованным».
«Нас не слышат. Мы говорим: «Давайте разбираться». Они не дают никакой информации, просят нас дать информацию. Какую информацию мы можем дать, когда мы ничего не знаем и нам очень трудно что-либо предполагать? Поэтому это чисто политический шаг. Это провокация. Никак по-другому её невозможно рассматривать», — отметил депутат.
Ранее ЕС ввёл санкции в отношении граждан России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным.
Под ограничения подпал в том числе директор ФСБ Александр Бортников.
Кроме того, в список санкций включён Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).
Ограничения, как отмечается, предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.