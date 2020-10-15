В Германии число случаев коронавируса превысило 341 тысячу
В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 341 223. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Отмечается, что за сутки в стране выявили 6638 новых случаев COVID-19.
Всего в Германии скончались 9710 человек с коронавирусной инфекцией.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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