В Германии число случаев коронавируса превысило 341 тысячу

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 341 223. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 6638 новых случаев COVID-19.

Всего в Германии скончались 9710 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.