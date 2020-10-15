В Германии число случаев коронавируса превысило 341 тысячу

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В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 341 223. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 6638 новых случаев COVID-19.

Всего в Германии скончались 9710 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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