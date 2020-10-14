Трамп рассказал о новейшем вооружении США
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«У нас есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна», — приводит ТАСС его слова на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.
По словам Трампа, американским разработкам завидуют все страны, включая Россию и Китай.
В сентябре американский лидер заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.
Трамп также подчеркнул, что за последние 3,5 года на модернизацию Вооружённых сил США было выделено $2,5 трлн.