Трамп рассказал о новейшем вооружении США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна обладает новейшим вооружением, которого нет ни в одном другом государстве.

«У нас есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна», — приводит ТАСС его слова на встрече со сторонниками в штате Пенсильвания.

По словам Трампа, американским разработкам завидуют все страны, включая Россию и Китай.

В сентябре американский лидер заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.

Трамп также подчеркнул, что за последние 3,5 года на модернизацию Вооружённых сил США было выделено $2,5 трлн.