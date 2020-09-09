Трамп выразил надежду, что США не придётся применять свои вооружения

Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, выразил надежду, что США не придётся применять свои вооружения.

«Мы будем держать Америку подальше от бесконечных и нелепых войн за рубежом. Мы укрепили наши ВС как никогда раньше, но наши ВС нужны нам по другим причинам», — цитирует его ТАСС.

По словам Трампа, за время его президентства США усовершенствовали свои вооружения.

«Нашим самолётам было по 50 лет, теперь у нас новые прекрасные F-35, совершенно новые ракеты, надеюсь, нам никогда не придётся их использовать, однако лучший способ не использовать их — это иметь их», — подчеркнул президент США.

Ранее Трамп заявил, что его администрация провела модернизацию американских ядерных сил, и ядерный потенциал Соединённых Штатов достиг «фантастического уровня».