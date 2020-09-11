Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.
Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает
  • Reuters

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной (информации. — RT), я говорю о том, что мы создали... Наши ВС сильнее, чем когда-либо», — цитирует его ТАСС.

Трамп подчеркнул, что за последние 3,5 года на модернизацию вооружённых сил США было выделено $2,5 трлн.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп выразил надежду, что США не придётся применять своё вооружение.

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