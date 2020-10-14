Число случаев коронавируса в мире превысило 38 млн

В мире зафиксировано более 38 млн случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По последним подсчётам, по всему миру выявлен 38 006 121 пациент с COVID-19.

При этом большинство случаев (7 850 829) приходится на США, Индию (7 175 880) и Бразилию (5 103 408).

Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн.