Число случаев коронавируса в мире превысило 38 млн
В мире зафиксировано более 38 млн случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
- © REUTERS/Brendan McDermid
По последним подсчётам, по всему миру выявлен 38 006 121 пациент с COVID-19.
При этом большинство случаев (7 850 829) приходится на США, Индию (7 175 880) и Бразилию (5 103 408).
Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн.
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