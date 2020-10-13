Посольство России назвало провокацией обвинение Норвегии в кибератаке
- РИА Новости
В посольстве заявили, что Норвегия не представила никаких доказательств причастности России к кибератакам.
Также дипломаты отметили, что считают подобные обвинения в адрес России недопустимыми.
«Расцениваем произошедшее как серьёзную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — заявили в дипмиссии.
Как передаёт ТАСС, МИД Норвегии опубликовал сообщение, в котором заявил, что Россия якобы причастна к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года.
В августе Россия заявила протест Норвегии после задержания в стране российского заместителя торгового представителя. Также МИД России объявил о высылке из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии.