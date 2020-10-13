Посольство России назвало провокацией обвинение Норвегии в кибератаке

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Посольство России в Осло назвало преднамеренной провокацией обвинения в адрес российской стороны в кибератаке на парламент Норвегии. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook диппредставительства.
Посольство России назвало провокацией обвинение Норвегии в кибератаке
  • РИА Новости

В посольстве заявили, что Норвегия не представила никаких доказательств причастности России к кибератакам.

Также дипломаты отметили, что считают подобные обвинения в адрес России недопустимыми.

«Расцениваем произошедшее как серьёзную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — заявили в дипмиссии. 

Как передаёт ТАСС, МИД Норвегии опубликовал сообщение, в котором заявил, что Россия якобы причастна к кибератаке на парламент Норвегии в августе 2020 года.

В августе Россия заявила протест Норвегии после задержания в стране российского заместителя торгового представителя. Также МИД России объявил о высылке из страны одного из старших дипломатов посольства Норвегии.

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