Россия заявила протест Норвегии из-за задержания замторгпреда

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Россия заявила протест Норвегии после задержания в стране российского заместителя торгового представителя, сообщила пресс-служба посольства.
Россия заявила протест Норвегии из-за задержания замторгпреда
  • РИА Новости

В диппредставительстве проинформировали, что замторгпреда был необоснованно задержан 15 августа в ходе встречи с норвежским гражданином.

«Его обыскали, не предоставили возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Москва сделает выводы из этой ситуации.

19 августа Норвегия объявила, что высылает российского дипломата в связи со шпионским скандалом. 

Ранее норвежская полиция сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком».

В посольстве России сообщили, что сертификационная компания DNV GL, сотрудником которой является арестованный, имеет многолетний опыт сотрудничества с российским компаниями и ведомствами по нефтегазодобыче и судостроению и такая кооперация никогда не вызывала у Осло вопросов.

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